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'Virüs'le siyah ışık deneyi viral oldu: Japonya'da restoran ortamını canlandırdılar

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'Virüs'le siyah ışık deneyi viral oldu: Japonya'da restoran ortamını canlandırdılar
'Virüs'le siyah ışık deneyi viral oldu: Japonya'da restoran ortamını canlandırdılar

 Türkiye dahil birçok ülke korona virüsüne karşı tedbirleri hafifletip normalleşmeye başlarken, virüsün kalabalık ortamlarda nasıl ve ne kadar yayıldığını ortaya koyan bir deneyin görüntüleri viral oldu. Japon devlet televizyonu NHK’nın sağlık danışmanlarıyla gerçekleştirdiği deney, enfekte olan tek bir kişinin açık büfesi olan bir restoranda nasıl sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor.

AÇIK BÜFEDE YARIM SAAT YEMEK

Deneyde, bir kişinin eline, virüsü simgelemek için gün ışında görünmeyen floresan beyaz boya sıkıldı. Bu yolla ‘enfekte’ olduğu varsayılan bu kişi sonrasında, sonrasında 10 kişiyle birlikte açık büfenin bulunduğu bir ortamda yemek yedi. Deneklerin hepsi, potansiyel bir hastalık ihtimalini göz önünde bulundurmadan, normalde davranacakları gibi davranarak büfeden yemek alıp masaya oturdu, sohbet ederek yemeklerinin keyfini çıkardı.

Ancak sadece 30 dakika sonra floresan boyayı gösteren siyah ışık açıldığında, boyanın tek bir kişiden ne kadar çok yayıldığı gözler önüne sürüldü. Sadece 30 dakika içinde, diğer deneklerin ellerinde, yüzlerinde, tabaklarında, ilk ‘enfekte’ olan kişinin dokunmadığı çatal bıçaklarda bile boya vardı.

Önlem alınmayan bir restoranda neler yaşanabileceğini ortaya koyan bu deneyin görüntüleri, internette viral olmuş durumda.

UZMANLAR: EL HİJYENİNİN ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR

Sağlık uzmanları ise deneyle, özellikle ellerin yıkanmadığı bir ortamda virüsün nasıl yayıldığının görüldüğünü söylüyor. Hong Kong Üniversitesi’nden John Nicholls, “Video şunu gösteriyor: [Virüs] yüzeylere ve insanlara çok etkili bir şekilde yayılıyor. Deney aynı zamanda, hastalığının bulaşmasını engellemek için el hijyeninin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor” dedi. Bununla birlikte Nicholls, deneyde yaratılan ortamın ‘yapay’ olduğu ve sadece dokunmanın dikkate alındığı eleştirisi de getirdi.

Nicholls ayrıca, ‘enfekte’ olan kişinin ellerini yıkadığı bir durumun da canlandırılması gerektiğini söyleyerek, “Böylece inanlar, el yıkamanın potansiyel olarak bulaşıcı materyalin yayılmasını esasında ne kadar azaltabildiğini anlayabilir” dedi. 

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