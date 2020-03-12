  • BIST 93.640
  • Altın 322,692
  • Dolar 6,2939
  • Euro 6,9899
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Virüslerden korunmak için neler tüketilmeli?

» »
Virüslerden korunmak için neler tüketilmeli?
Virüslerden korunmak için neler tüketilmeli?

Corona virüsü dünya genelinde onlarca ülkeyi kasıp kavurmaya devam ediyor. Coronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artarken konuya yönelik birçok konu da araştırılıyor. Tam bu noktada, 'Virüslerden korunmak için neler tüketilmeli?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Uzmanlar, bu konuda içeriğinde 40'tan fazla besin öğesi bulunan süte dikkat çekiyor ve her gün iki bardak süt içilmesini öneriyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün yaşamın her evresinde önemli olduğunu vurguladı. Sütün içeriğinde bulunan 40'tan fazla besin öğesinin savunma sistemini oluşturan hücrelerin iyi çalışmasını sağlayarak vücudun bağışıklık sistemine olumlu etkisi olduğuna dikkat çeken İnanç, "Sütteki temel besin maddeleri protein, yağ, süt şekeri, mineral maddeler ve vitaminlerdir. Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Sütün içerisinde bulunan yağ çok zengin bir enerji kaynağıdır ve esansiyel (mutlaka dışardan alınması gerekli) yağ asitleri ile A, D, E, K vitaminlerini de barındırması açısından önemlidir" dedi.

VİRÜSLERDEN KORUNMAK İÇİN NELER TÜKETİLMELİ?

Sokaktan aldığımız açık sütün denetlenmediği için, ne koşullarda ve nereden geldiğini bilemeyeceğimizi vurgulayan Prof. Dr. Neriman İnanç, "Sokak sütleri 95-100˚C'de 15 dakika kaynatıldığında içindeki mikropların çoğu yok olurken yararlı vitamin ve mineraller de yok olur. Sokak sütünün içinde bulunma riski olan kimyasallar ise kaynatılarak yok edilemezler. Bu nedenle açıkta satılan sütlerde her zaman sağlık açısından bir risk bulunur" dedi.

Yine bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi adına C vitamininin önemine dikkat çeken İnanç, yetişkin bir insanın günlük ortalama 60 mg civarında C vitaminine ihtiyacı olduğunu söylerek; bir bardak portakal suyunun günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yettiğini ve her gün portakal suyu tüketilmesinin hastalıklardan korunmaya yardımcı olacağını belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTB 2 Doktorun testleri negeatif12 Mart 2020 Perşembe 16:11
  • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği’nden koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyin, sevişmeyin12 Mart 2020 Perşembe 15:46
  • Sağlık Bakanlığı sadece 1 vaka var yeni bir vaka yoktur12 Mart 2020 Perşembe 15:41
  • Belçika’da ‘corona’ dayağı: Virüs yayıyordu12 Mart 2020 Perşembe 14:01
  • İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 429'a yükseldi12 Mart 2020 Perşembe 13:51
  • İspanya'da bir bakan koronavirüse yakalandı!12 Mart 2020 Perşembe 13:18
  • Bir Türkiye vatandaşı koronavirüs şüphesiyle Bulgaristan'da karantinaya alındı12 Mart 2020 Perşembe 12:57
  • Çin’den Açıklama: Pik Noktasını Geride Bıraktı12 Mart 2020 Perşembe 12:28
  • Süper zenginlerin korona virüsü önlemi: Özel doktorlarla felaket sığınaklarına kaçıyorlar12 Mart 2020 Perşembe 12:14
  • Endonezya'da Bir Haftada 3 Bin 104 Yeni Dang Humması Vakası Tespit Edildi12 Mart 2020 Perşembe 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti