Virüsten korunmak için etil alkol içen kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan B.Ç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüsten (Covid-19) korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen kişi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Barış. Ç (45), yeni tip koronavirüsten korunmak amacıyla etil alkol ile dezenfektan içti.

Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Barış Ç. tedavi altına alındı.

Durumu giderek ağırlaşan B.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.