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virüsten koruyacağı iddiasıyla 'okuyup-üfleyerek' tüm mahalleye virüs yaymış

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virüsten koruyacağı iddiasıyla 'okuyup-üfleyerek' tüm mahalleye virüs yaymış
virüsten koruyacağı iddiasıyla 'okuyup-üfleyerek' tüm mahalleye virüs yaymış

Koronavirüs taşıyıcısı olan ‘üfürükçü’ bir kadının, virüs bulaşmaması için tüm mahalle sakinlerini ‘okuyup-üflediği’ ve mahalle geneline virüsü yaydığını belirtti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, 'Kadın okuyup-üfleyip virüs yaymış' başlıklı yazısında, Kayseri’de virüs taşıyıcısı olan ‘üfürükçü’ bir kadının, insanları okuyup üfleyerek mahallede salgına yol açtığını aktardı.

'Mahalle halkı virüse yakalanmamak için oku-üfle demiş'

dokuz8HABER'in kayseritelgraf'tan aktardığına göre Altınkaya, yazısında olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Başlık ilginç. Bu başlık nedeniyle buraya kadar yazıyı okuyanlar, ‘Başlığın mesajı nerede?’ demiştir çoktan…

Kişisel veriler nedeniyle ne mahalle ne de isim vermeyeceğim. Ama siz nere olduğunu anlarsınız. Halen kısmi karantina uygulanan eski bir beldemizde bir otobüs şoförü virüsü ilk olarak bulaştırıyor. Virüsün bulaştığı isimlerden biri de, ‘okuyup-üflemesi kuvvetli’ olan bir kadın. Mahalle sakinlerinin bir bölümü virüsün bulaşmaması için bu kadını ziyaret ederek kendilerine de ‘okuyup-üflemesini’ istiyorlar. O kadın okuyup üflerken virüsü koca mahalleye yayıyor, iyi mi?

Evinde durmayıp, maskesini takmadan okuyup-üfleyen kadından medet uman yurdum insanı ne diyeyim sana”

Kayseri Tabip Odası: Üfürükçüye gitmeyin

Kayseri Tabip Odası yurttaşlara, “Kayseri’de salgın başladığından beri PCR test pozitif toplam hasta sayımız 800. 30 PCR test pozitif vefatımız, 115 şüpheli koronavirüs (test negatif) vefatımız var. AVM’lere gitmeye çok vaktiniz olacak. ‘Evde Kal’ Kayseri. Virüs her yerde. Salgın bitmedi. Üfürükçüye de gitmeyin” diye uyarıda bulundu.

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