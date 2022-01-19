Virüsü Tamamen Ortadan Kaldırabilen Tedavi Geliştirildi

ABD'li bilim insanları, dünya genelinde 38 milyon kişinin muzdarip olduğu AIDS/HIV'e karşı önemli bir çalışmaya imza attı.

ABD’de California Los Angeles Üniversitesi’nden (UCLA) bilim insanları, HIV virüsünü hücrelerden dışarı çıkmaya zorlayan ve onu doğal bağışıklık tepkisine karşı savunmasız bırakan bir tedavi yöntemi geliştirdi.

Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın sonuçları AIDS hastalığına karşı mücadelede umutları artırdı.

FARELERİN YÜZDE 40'INDA VİRÜS TAMAMEN TEMİZLENDİ

10 fare üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde, yeni yaklaşımın vakaların yüzde 40'ında HIV virüsünü ortadan kaldırdığı görüldü.

SON 10 YILDA 36 MİLYON KİŞİ ÖLDÜ

Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, dünya çapında tahmini olarak 38 milyon insan şu anda HIV ile yaşıyor ve virüs son on yılda 36 milyon ölüme yol açtı.

ANTİRETROVİRAL İLAÇLARA BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRABİLİR

Eğer, yeni tedavi yönteminin insanlarda güvenli ve etkili olduğu kanıtlanırsa, HIV'li kişilerin devam eden antiretroviral ilaçlara bağımlı olma ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Çalışma, UCLA'dan bulaşıcı hastalık uzmanı Jocelyn Kim ve meslektaşları tarafından yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Kim, "Bu bulgular, HIV'i vücuttan potansiyel olarak ortadan kaldırmak için uzun yıllardır neredeyse aşılmaz bir sorun olarak görülen durumu ortadan kaldırıyor. Çalışma, gelecekte olası bir HIV tedavisi için yeni bir paradigma açıyor” dedi.

Diğer taraftan, şu anda, HIV'li insanlar, virüsü öldürmek yerine, "yaşam döngüsünün" çeşitli aşamalarında (örneğin, bir konakçı hücreye girdiğinde veya yayıldığında olduğu gibi) onun yayılmasını durduran antiretroviral ilaçlar alıyorlar.

Söz konusu ilaçlar, virüsü konağın viral yükünün hem tespit edilemez hem de bulaşamaz hale geldiği ölçüde baskılayabilirken, HIV, normalde bağışıklık tepkilerini koordine etmeye yardımcı olan CD4+ T hücrelerinde saklanarak sistemlerinde uykuda kalmaya devam ediyor.

"TEKMELE VE ÖLDÜR"

HIV'li insanlar antiretroviral tedaviyi bıraktığında, virüs bu durumdan kaçarak, vücutta kendini kopyalamaya devam edebililiyor. Bu durum ise, bağışıklık sistemini zayıflatarak ölümcül kanser ve enfeksiyon riskini artırıyor.

UCLA’nın “tekmele ve öldür” olarak adlandırılan yeni yönteminde HIV enfekte ettiği hücrelerde hedeflenerek, ortadan kaldırıldı.

Çalışmanın yazarları, bağışıklık sistemi insanlarınki ile eşleşecek şekilde değiştirilmiş ve HIV bulaşmış farelerden antiretroviral ile tedavinin 24 saat içinde enfekte olmuş hücrelerin yüzde 25'ini etkisiz hale getirdiğini buldular.

Enfekte hücreleri yok etmenin daha etkili bir yolunu arayan araştırmacılar, bunun yerine vücudun bağışıklık sistemi tarafından üretilen ve adından da anlaşılacağı gibi enfekte veya tümör hücrelerini öldürebilen doğal öldürücü hücrelere yöneldiler.

Ekip, HIV'i saklandığı yerden temizleyen SUW133 ile birlikte sağlıklı doğal öldürücü hücreler enjekte ederek, enfekte olmuş 10 fareden 4'ünde HIV'i tamamen temizlemeyi başardı.

Araştırmacılar, HIV'in uykuda kalabileceği ve CD4+ T hücreleri gibi bağışıklık hücrelerini barındırdığı bilindiğinden, özellikle farelerin dalaklarını analiz etmeye özen gösterdiler.

SONRAKİ AŞAMA İNSANLAR

İlk çalışmaları tamamlandıktan sonra araştırmacılar, gelecekteki deneylerde fare kohortlarının yüzde 100'ünde HIV'i ortadan kaldırmayı başaracak şekilde yaklaşımlarını iyileştirmeye çalışıyorlar.

Dr. Kim, "Bu araştırmayı, nihai amacı insanlarda aynı yaklaşımı test etmek olan, insan dışı primatlarda klinik öncesi çalışmalara doğru da taşıyacağız" dedi.