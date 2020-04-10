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Virüsü yenen profesörden ‘yaşam kalitesi’ uyarısı: Ne yersen o'sun

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Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüsü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu oldu. Özyaral, “Yaşam kalitesi çok önemli. Ne yersen o’sun” dedi
Virüsü yenen profesörden ‘yaşam kalitesi’ uyarısı: Ne yersen o'sun

Covid-19 şüphesiyle bir süre önce İstanbul’daki Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne başvuran ve bu hastanede 12 gün tedavi gören Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof Dr. Oğuz Özyaral, virüsü yendi. Sağlığına kavuşan 64 yaşındaki profesör, hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Hastane çıkışı basın mensuplarına neler yaşadıklarını anlatan Özyaral, şunları kaydetti:

‘SEMPTOMLAR BİRBİRİNİ TUTMUYOR’

“Öncelikle herkese şunu söylemek istiyorum. Kendilerini bu anlatılanlar konusunda iyi hissetmeyenlerin hastanelere müracaat etmesi gerekiyor. Ben başhekimimizi aradım çünkü ani ve çok anormal bir ateşle karşılaştım. Semptomlar hiçbir zaman birbirini tutmuyor, kişiden kişiye değişiyor. Yaşım 64, dolayısıyla bu bir panik değil bir tedbirdi.

Hemen hastaneye geldim tomografi yaptılar. Sonuçlara bakıldıktan sonra yatış işlemi yapıldı. Süreçte yaşam kalitesi çok önemli. Ben uyku düzenine çok önem veriyorum. Her zaman söylediğim gibi ‘ne yersen o'sun’ dedim hayatım boyunca. Dolayısıyla çok doğru beslendiğimi düşünüyorum. Diyabet ve bir takım rahatsızlıklarım olmasına rağmen bu yaşımda bunu yenmem önemli.”

Özyaral, tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti

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