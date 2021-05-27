  • BIST 1.415
  • Altın 517,924
  • Dolar 8,4968
  • Euro 10,3645
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

Virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar euro

» »
Virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar euro
Virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar euro

KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2021 - Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Rapora göre; 2020'den bu yana dünyayı esir alan Covid-19'un etkisiyle Avrupa'nın en değerli 32 kulübü 6,1 milyar euro değer kaybetti. Sıralamaya Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe girdi.

Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'da geride kalan sezonu analiz etti. KPMG'nin her yıl hazırladığı 'Avrupa Eliti' araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi. Son beş yılda yüzde 44 değer kazanan 32 kulüp, Covid-19 nedeniyle son bir yılda yüzde 15 değer kaybetti. Geçen yıla göre kulüplerin toplam değeri 6 milyar 100 milyon euro kayıpla 33 milyar 600 milyon euro olarak belirlendi. 

Galatasaray 27'nci, Fenerbahçe ise 32'nci

Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı arasında Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe yer alırken, son beş yıldır listede olan Beşiktaş ise liste dışı kaldı. Bu yıl yüzde altı değer kaybeden Galatasaray, 345 milyon euroluk değeriyle 27'nci sıradaki yerini korudu. Atalanta ve Marsilya gibi bu sezon listeye yeniden giriş yapan Fenerbahçe ise 184 milyon euroluk değeriyle 32'nci sırada yer aldı. 

Avrupa'nın en değerlisi yine Real Madrid

Listenin ilk sırasında ise bir kez daha Real Madrid yer aldı. Üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli kulübü olan İspanyol devine 2 milyar 909 milyon euro değer biçildi. Geçen sezon üçüncü sırada yer alan Barcelona, 2 milyar 869 milyon euroluk değeriyle ikinci, İngiliz devi Manchester United ise 2 milyar 661 milyon euroyla ikinciliği kaybederek, üçüncü sıraya geriledi. Ancak üç kulüp de Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ciddi değer kaybetti. Manchester United yüzde 20, Real Madrid yüzde 16, Barcelona ise yüzde 10'luk düşüş yaşadı. 

Futbolda artık yeni reformlara ihtiyaç var

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Covid-19 salgını gösterdi ki, artık futbolda yeni reformlara ihtiyaç var. Tüm kulüpler için maddi zararın boyutları çok fazla ve birçok büyük kulüp borçları ödeme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bu yüzden özellikle UEFA'nın doğru yaptırımlarla kulüpleri kontrol altında tutması gerekiyor. Bunu da Finansal Fair-Play'ı doğru uygulayarak başarabilir'' dedi.

İşte en değerli 10 kulüp:

SIRA

TAKIM

DEĞER (€)

1

Real Madrid (İspanya)

2 milyar 909 milyon

2

Barcelona (İspanya)

2 milyar 869 milyon

3

M.United (İngiltere)

2 milyar 661 milyon

4

B.Münih (Almanya)

2 milyar 621 milyon

5

Liverpool (İngiltere)

2 milyar 284 milyon

6

M.City (İngiltere)

2 milyar 170 milyon

7

Chelsea (İngiltere)

1 milyar 875 milyon

8

PSG (Fransa)

1 milyar 754 milyon

9

Tottenham (İngiltere)

1 milyar 708 milyon

10

Juventus (İtalya)

1 milyar 445 milyon

27

Galatasaray (Türkiye)

345 milyon

32 

Fenerbahçe (Türkiye)

184 milyon

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 10 yaşındaki Leo Messo, Arsenal'da20 Mayıs 2021 Perşembe 18:55
  • Galatasaray Kulübünde seçim, 12-19 Haziran'da yapılacak19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:00
  • Beşiktaş Süper Lig’den sonra Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazandı18 Mayıs 2021 Salı 22:46
  • İş adamı takım satın aldı, oğlunu forvet yaptı, kendine 10 numaralı formayı verdi!18 Mayıs 2021 Salı 10:14
  • La Liga'daki şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşındı17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:00
  • Şampiyon Beşiktaş'ta 5 futbolcu hücuma büyük katkı verdi17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:30
  • Fenerbahçe'de yönetime sürpriz isim!17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00
  • Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya Tepki17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:35
  • Kuzey Kore, Olimpiyat Oyunları'nın ardından Dünya Şampiyonası elemelerinden de çekildi16 Mayıs 2021 Pazar 14:11
  • Beşiktaş’tan ‘Bird Hunter’ göndermesi16 Mayıs 2021 Pazar 09:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti