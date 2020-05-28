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Virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 718 bini aştı

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Virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 718 bini aştı
Virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 718 bini aştı

Yeni tip Koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 718 bini aştı.

Virüs nedeniyle 353 bin 49 kişi hayatını kaybederken,2 milyon 456 bin 400 kişi de iyileşti.

Virüsün en etkili olduğu ülke olan Amerika Birleşik Devletlerinde, virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 729 bin 823’e ulaştı.

Ülkede, 100 bin 750 kişi hayatını kaybetti, 480 bin 273 kişi de iyileşti.

Amerika Birleşik Devletlerini, 394 bin 507 vaka ile Brezilya takip ediyor. Brezilya’da 24 bin 593 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Vaka sayısında üçüncü sırada yer alan Rusya’da ise virüse yakalananların sayısı 370 bin 678’e ulaştı.

Bu arada Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse karşı geliştirmeye çalıştığı aşının Afrika ülkelerinden Kenya’da yetişkinler üzerinde deneneceği ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün uluslararası klinik deneyleri kayıt altında tuttuğu platformda detaylarını paylaştığı çalışmaya göre, Kenya’da 18 yaşından büyük 400 kişide yeni aşının koruma sağlayıp sağlamadığı test edilecek.

Kenya Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü Welcome Trust Araştırma Programı’nın yerel ortağı olduğu çalışmanın yaklaşık 2 yıl sürmesi planlanıyor.

Sağlıklı bireylerin gönüllülük esasına uygun şekilde katılacağı aşı programına, sadece doktor, hemşire ve eczacı gibi sağlık çalışanlarının katılacak olması dikkati çekiyor.

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