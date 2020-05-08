Virüsün kaynağını araştırmaya Çin’den yeşil ışık

Çin koronavirüs salgınının nasıl başladığı konusunda araştırma yürütülmesine açık olduğunu duyurdu.

Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüsün kökenini aydınlatmak için bağımsız bir araştırma yürütülmesine Pekin yönetiminden yeşil ışık geldi.

Alman dergisi Der Spiegel’e konuşan Çin’in Berlin Büyükelçisi Wu Ken, uluslararası bir araştırma yürütülmesi fikrine açık olduklarını söyledi. Bilim insanları arasında bilgi alışverişini desteklediklerini dile getiren Wu, "Kanıt olmadan Çin’in sanık sandalyesine oturtulmasını reddediyoruz" dedi.

ABD, virüsün Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğini öne sürmüştü.

Washington ayrıca Pekin yönetimini salgının ilk başladığı dönemde yeterli müdahaleyi yapmamakla eleştiriyor. İddiaları reddeden Çin ise salgını açık ve şeffaf bir şekilde yönettiğini savunuyor.