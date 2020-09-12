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Virüsün ölümcül bir hasarı daha ortaya çıktı: 10 kata kadar çoğalıyor… Korkutan keşif, etrafını da zehirliyor

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Virüsün ölümcül bir hasarı daha ortaya çıktı: 10 kata kadar çoğalıyor… Korkutan keşif, etrafını da zehirliyor
Virüsün ölümcül bir hasarı daha ortaya çıktı: 10 kata kadar çoğalıyor… Korkutan keşif, etrafını da zehirliyor

Dünya çapında milyarlarca insanı olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgının bir ölümcül hasarı daha ortaya çıktı. Koronanın beyin hücrelerini öldürdüğü tespit edilirken; virüsün yakınındaki beyin hücrelerinin oksijen yokluğu çekerek öldüğü ve bunun sebebinin de virüs olduğunu ortaya çıkardı.

Bütün dünyada korku ve panik yaratan korona virüs ile ilgili korkutucu bir keşif ABD’den geldi. ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Yale Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, korona virüsünün insan beynine verdiği hasarı ortaya çıkardı.

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir grup, laboratuvarda geliştirilen beyin ve fareler üzerinde korona virüsünü denedi. Bilim insanları, korona virüs beyin hücrelerinin mekanizmasına müdahale ederek kopyalarını yaptığı ve bu sayede çoğaldığını tespit etti. Uzmanlar, enfekte olmuş hücrelerin yakınındaki beyin hücrelerinin oksijen eksikliği yaşayarak öldüğünü açıkladı.

“ETRAFLARINI DA ZEHİRLİYORLAR”

Beyin sisi ve beyin aktivitelerinde yavaşlığın semptomlar arasında olduğunu açıklayan bilim insanları korona virüsünün kendisinin kopyalarını yaparak çoğalmak için beyin hücrelerini öldürdüğünü duyurdu. Sanal ortamda paylaşılan ve henüz hakemli bir makalede yayınlanmayan araştırmayı yürüten Dr. Akiko Iwasaki, “SARS-CoV-2 bulaşmış hücreler nöron sistemine zarar verdi. Enfekte hücreler sadece virüsün benzerlerini üretmek bir yana bulundukları bölgeyi de zehirledi” ifadesini kullandı.

VİRÜS MİKTARI BEYİN HÜCRELERİNDE 3 GÜNDE 10'A KATLANIYOR

Dünya genelinde korona virüsten ölümlerin sayısı 450 bine yaklaşırken, bilim insanları beyne ve sinirlere kalıcı hasara neden olabilecek  bir nörolojik hastalık dalgası konusunda uyarı yaptı.

ABD’de yer alan John Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar, korona virüsün akciğer ve damar çeperlerinin yanı sıra beyin hücrelerini de enfekte edebileceğini keşfetti. Laboratuvar ortamında ürettikleri mini beyinler üzerinde çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, korona virüs miktarının beyin hücrelerinde 3 gün içinde 10 katına çıktığını aktardı.

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