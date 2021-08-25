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Vision Cyrpus Derneği’nin Genel Kurulu Yapıldı

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Vision Cyrpus Derneği’nin Genel Kurulu Yapıldı
Vision Cyrpus Derneği’nin Genel Kurulu Yapıldı

Vision Cyprus Derneği’nin Genel Kurulu, Gazimağusa’da Novel Centre Hotel’de dün gerçekleştirildi.
Dernekten yapılan açıklamada, Vision Cyprus başkanlığına Oğuz Can, eş-as başkanlığına Nafi Cabacaba ve Dengiz Kürşat’ın seçildiği, sekreterliğe ise Hazar Arman’ın getirildiği duyuruldu. 
Açıklamada, yıllardır kişisel çabalar ile yabancı misyonlarla görüşüldüğü, yaşanan haksızlıklar dile getirilip, ortak çözümler üretmek adına çaba sarf edildiği kaydedildi. 

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AMAÇ LOBİCİLİK
Açıklamada, kişisel çabaları ortak bir gayede birleştirip, tek bir ağızdan doğruları aktarmak amacıyla, tek gayesi Kıbrıs Türkü’ne karşı yapılanları anlatmak ve çözüm üretmek olan lobicilik derneği “Vision Cyprus”un kurulduğu belirtildi.
“Vision Cyprus”un misyonunun, Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere yapılan adaletsizliğin giderilmesine yardımcı olmak olduğu ifade edilen açıklamada, “Amaç, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı haksızlıkları bilmeyenlere anlatmak ve bizden farklı görüşlere sahip olsalar da doğru çözümler üretmektir” denildi.

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