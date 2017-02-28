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Viyana: Erdoğan miting için gelmesin

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Viyana: Erdoğan miting için gelmesin
Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avusturya'da referandum mitingi düzenlemesinin istenmediğini açıkladı. Ankara'dan da Viyana'ya yanıt geldi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avusturya veya Avrupa’nın başka bir ülkesine ikili ilişkiler çerçevesinde resmi ziyaret gerçekleştirebileceğini ve devlet adamları ile görüşebileceğini, "ancak Türkiye'deki seçim kampanyalarını Avusturya'ya taşıyamayacağını” açıkladı.

Kurz, "anayasa referandumu öncesinde Erdoğan'ın Avusturya'da bir etkinliğe katılmasının Avusturya’da yaşayan Türkiyeliler arasında bölünmenin derinleşmesine neden olacağı ve entegrasyon sürecine de olumsuz etki yapacağı” uyarısında bulundu. Avusturya'da yaklaşık 360 bin kadar Türkiye kökenli yaşıyor. Bunlardan 117 bin kadarı da Türk pasaportuna sahip. 

ANKARA'DAN VİYANA'YA YANIT

Avusturya Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına Türkiye'den de yanıt geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Avusturya Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını hoş karşılamadıklarını belirtti.

Kurtulmuş, "Makul, meşru zeminlerde görüşlerini ifade etmeyi isteriz. Orada yapılacak olan siyasi faaliyetler, Avusturya'nın seçimleri ile ilgili bir faaliyet değildir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları, ilgili kişiler oraya gidecekler ve Avusturya halkına, 'Ey Avusturya halkı. Şu partiye değil bu partiye oy verin' diye çağrıda bulunacak değillerdir. Avusturya'da, Almanya'da, Avrupa'daki diğer şehirlerimizde de Türk kardeşlerimizin yaşadığı bütün ülkelerde Yüksek Seçim Kurulu seçim çevreleri oluşturmuştur" dedi.

"TÜRKİYE İLE MÜZAKERELER DONDURULSUN"

Viyana ile Ankara arasındaki ilişkiler ise Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerilmişti. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, yabancı basın mensuplarına verdiği yeni yıl mesajında da "Türkiye'deki hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklerle ilişkin gelişmeler konusunda endişeli" olduğunu dile getirmişti.

Avusturya hükümeti, Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin dondurulmasını talep ediyor.   

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