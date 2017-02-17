Viyana'da kafe sahibi telefon şarj edenlerden bir Euro isteyecek

Kafesine telefonlarını şarj etmek için gelen müşterilerden bunalan Viyanalı kafe işletmecisi Galina Pokorny, kafenin elektriğini kullanmak isteyenlerden 1 Euro ücret alacağını söylüyor.

"Ben kafe işletiyorum, internet kafe değil" diyen Pokorny, kahve alan müşterilerinin yalnızca 15 dakika telefonlarını şarj etmelerinden rahatsız olmadığının altını çiziyor.

Pokorny, bundan uzun süre elektrik harcayanlardan ücret talep edeceğini söylüyor.

"Turistler hep elektrik harcıyorlar. Afedersiniz ama bunun ücretini bana kim verecek?" diyor.

Pokorny, tabletlerini veya dizüstü bilgisayarlarını şarj edenlerin de uzun süre elektrik kullandıkları takdirde ücret ödemelerini bekliyor.

"Gittikçe abartıyorlar. İnsanlar gelip her şeyin bedava olduğunu düşünüyor. Sabahları gözlerini bile bedava açmıyorsun" diyor.

Pokorny kafesinin elektrik ücretini talep eden ilk kafe olduğunu düşünüyor.

Bazıları ücretin adil olduğunu düşünse de, pahalı olduğunu düşünenler de var.

Ancak Pokorny, kafesine sadece bedava internet ve elektriği kullanmaya gelen müşterilere kızgın olan tek kafe sahibi değil.

Bazı kafe sahipleri de etrafta telefon ve dizüstü bilgisayarlara odaklanmış profesyonellerin olmasının kafelerinin arkadaş canlısı ortamını bozduğunu düşünüyorlar.