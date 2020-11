Viyana'da silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti; "Öldürülen saldırgan IŞİD sempatizanı"

Viyana polis şefi basın toplantısında, olayda iki erkek ve bir kadın olmak üzere 3 sivilin hayatını kaybettiğini; bilinen tek saldırganın ölü ele geçirildiğini açıkladı. Bu duyurudan kısa bir süre sonra 1 kadının daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, polis tarafından öldürülen saldırganın "IŞİD sempatizanı" olduğunu ifade etti.

Kaçan bir başka kişinin halen arandığını vurgulayan içişleri bakanlığı, olayda birçok şüphelinin olabileceğini açıkladı.

Saldırı ile ilgili şu ana kadar bilinenler:

3 ölü ve en az 15 yaralı var

Saldırı 'terör eylemi' olarak değerlendiriliyor

Uzun namlulu silah taşıyan saldırganlar 6 noktada polisle çatışmaya girdi

IŞİD sempatizanı bir saldırgan ölü ele geçirildi, bir saldırgan aranıyor, birçok şüpheli olabilir

'Açık bir terör saldırısı altındayız'

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkentteki saldırıya ilişkin, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." ifadesini kullandı.

Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin zor saatler yaşadığını belirterek, bu zaman zarfında emniyet güçlerinin gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Kurz, uluslararası toplumdan gelen dayanışma mesajlarına teşekkür ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Kurz, uluslararası toplumdan gelen dayanışma mesajlarına teşekkür ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer de eylemin 'terör saldırısı' olarak değerlendirildiğini aktarırken "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız." ifadesini kullandı.

Güvenlik yetkilileri, şehrin merkezindeki bir sinagogun yakınlarında meydana gelen olayda, altı noktadan ateş açıldığını belirtti.

Yetkililer, insanları tüm açık alanlardan ve toplu taşıma araçlarından uzak durmaya çağırdı. Polis ayrıca sosyal medyada yaptığı son paylaşımda, "Acil servis çalışanlarının ve sivillerin güvenliği için Sosyal medyada video ve fotoğraf YAYINLAMAYIN" dedi. Güzergahı şehir merkezinden geçen toplu ulaşım araçları durduruldu.

Öte yandan Viyana'daki Yahudi cemaati başkanı Oskar Deutsch, çatışmanın şehrin ana sinagogunun bulunduğu sokakta gerçekleştiğini, ancak ibadethanenin hedef alınıp alınmadığının net olmadığını söyledi.

Deutsch, sinagogun çatışmanın yaşandığı sırada kapalı olduğunu da belirtti.