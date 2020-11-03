Viyana'da terör saldırısı: 7 ölü

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1'i polis 7 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Birinci Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındığını kaydeden polis, vatandaşlara buradan uzak durmaları çağrısında bulundu.
Öte yandan, Avusturya basınında yer alan haberlere göre, silahlı çatışma bir sinagogun da bulunduğu sokakta meydana geldi.
Avusturya İçişleri Bakanlığı, bir saldırganın yakalandığını bir diğerinin ise öldüğünü duyurdu.
Ulusal haber ajansı APA, bir polis memurunun ağır yaralandığını aktardı.
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