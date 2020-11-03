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Viyana’daki terör saldırısını IŞİD üstlendi

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IŞİD, Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşen ve üç kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını üstlendi.
Viyana’daki terör saldırısını IŞİD üstlendi

Telegram’da yayınlanan açıklamada, eylemdeki saldırganlardan biri olan ve polisin müdahalesiyle hayatını kaybeden ‘Abu Dagnah Al-Albany’ isimli kişinin fotoğrafı paylaşıldı.

Hesap birkaç dakika sonra, Albany’nin IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’ye bağlılık sözü verdiği bir videosunu yayınladı.

Avusturyalı yetkililer, saldırganı, Nisan 2019’da IŞİD’e katılmak için Suriye’ye gitmeye teşebbüs ettiği için 22 ay hapis cezasına çarptırılan Avusturya ve Kuzey Makedonya çifte vatandaşı Kujtim Fejzulai olarak tanımladı.

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