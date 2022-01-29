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Vize Cezalı Üniversite Öğrencilerine Kolaylık

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Vize Cezalı Üniversite Öğrencilerine Kolaylık
Vize Cezalı Üniversite Öğrencilerine Kolaylık

Vize cezalı üniversite öğrencilerine 30 Mart 2022 tarihine kadar ülkeye girişlerine bir defaya mahsus izin veriliyor. 30 Eylül 2022 tarihine kadar öğrenci izinlerini almayanlar da KKTC’den çıkış yapabilecek.
 

İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nin 28 Ocak 2022 tarihinde vize cezalı üniversite öğrencileri hakkında yayımladığı MHD. 0.00-012/03-22/E.680 nolu genelge şöyle:
 

“İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgınının hastanelerimizde yarattığı aşırı yoğunluk nedeniyle çok sayıda üniversite öğrencisinin, öğrenci izini almak için başlattıkları izin süreçlerini tamamlayamadan seyahat edecekleri veya çıkış yaptıkları tespit edilmiştir. İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairemiz, 2021-2022 akademik yılında öğrenci potalına kayıtlı olan ve KKTC’den çıkışlarında öğrenci izni prosedürünü elde olmayan sebeplerle tamamlayamamış üniversite öğrencilerinin durumunu değerlendirmiş olup, Başsavcılıktan aldığı görüşler doğrultusunda, öğrenci izin sisteminde işlemleri devam edenlerin, KKTC’ye girişlerinde öğrenci izinlerini ivedilikle almaları yönünde uyarılmaları şartıyla, 30 Mart 2022 tarihine kadar ülkeye girişlerine bir defaya mahsus izin verilmesine ve 30 Eylül 2022 tarihine kadar öğrenci izinlerini almayanların KKTC’den çıkışlarının sağlanmasına karar vermiştir”

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