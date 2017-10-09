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Vize krizi... Dolar ve Euro fırladı...

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Vize krizi... Dolar ve Euro fırladı...
ABD ve Türkiye'nin vizeleri karşılıklı olarak askıya almasının ardından Türk lirası dolar karşısında sert düşüş yaşadı. Dolar saat 08.00 itibarıyla uluslararası piyasalarda 3.71 seviyesinde yer aldı.

ABD ve Türkiye'nin vizeleri karşılıklı olarak askıya almasının ardından Türk lirası dolar karşısında sert düşüş yaşadı. Dolar saat 08.00 itibarıyla uluslararası piyasalarda 3.71 seviyesinde yer aldı. ABD'nin kararının duyulmasının ardından Euro uluslararası piyasalarda 4.4453 liralık tarihi rekor düzeye çıktıktan sonra 4.40 liranın altına çekildi.

Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından TL, dolar karşısında sert düşüş yaşadı.

Akşam vize açıklamalarının ardından hacimsiz işlemlerde dolar/TL 3,61'den 3,67 seviyesine yükseldi.

Bu sabah ilk işlemlerde ise kur 3.72 seviyesine ulaştı. Dolar/TL saat 08:00 itibariyle 3.7114 seviyesinde yer aldı.

Euro/TL ise 4.3570 seviyesinden işlem görüyor.

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