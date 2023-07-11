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Vize Otomasyon Sistemi denenmeye başlandı

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Vize Otomasyon Sistemi’nin denenmeye başlandığını da açıklayan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Bu ülkede ilk kez giriş yasaklarıyla ilgili adımlar atıldı” dedi.
Vize Otomasyon Sistemi denenmeye başlandı

Vize Otomasyon Sistemi’nin denenmeye başlandığını da açıklayan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Bu ülkede ilk kez giriş yasaklarıyla ilgili adımlar atıldı” dedi.

GELMEDEN ÖNCE KONTROL

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Kişilerin geldikten sonra gönderilmesi marifet değildir, kontroller gelmeden önce yapılmalı” dedi. Öztürkler ayrıca, suça karışan kişilerin ülkeden sınır dışı edilmeleri ile ilgili adımlar attıklarını ifade ederek, “Bu ülkede ilk kez giriş yasakları ile ilgili çok ciddi adımlar atıldı” diye konuştu.” İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler sözlerini şöyle sürdürdü:

KIRMIZI BÜLTEN OPERASYONU

'Ülkede kırmızı bülten mavi bülten ile aranan kişiler ile ilgili de imzalarımızı ortaya koyduk. Hassas güvenlik operasyonları için her şeyi açıklamıyoruz ama bundan 1 ay önce kırmızı bülten ile aranan bir kişinin gönderilmesi ile ilgili çok ciddi bir operasyon yaptık. Kamu güvenliği ile ilgili söylemler ve eleştiriler yapılırken herkes kendi döneminde neler yaptığını da ortaya koymalı.”

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