VİZE VAADİYLE DOLANDIRICILIK: 61 YAŞINDAKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Haziran - Ekim 2024 ayları arasında Lapta’da meydana gelen olayda, 61 yaşındaki S.B.’nin, Bangladeş’te bulunan 6 kişiyi yasal yollarla KKTC’ye getireceğini söyleyerek bir şahıstan 174.000 TL, ayrıca kendisine Amerikan vizesi alacağı vaadiyle 3.000 Euro nakit para aldığı tespit edildi.
Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda, S.B. 25 Şubat 2025 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
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