"Vizyon 2035” çalıştayı bugün tamamlanıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığının hazırladığı “Vizyon 2035” projesinin ikinci etap toplantıları çerçevesinde düzenlenen çalıştay devam ediyor.
Vizyon 2035 Çalıştayı, bugün Başbakan Ersin Tatar’ın saat 16.00’da yapacağı kapanış konuşmasıyla tamamlanacak.
Lefkoşa Merit Otel’de devam eden çalıştayda, kısa, orta ve uzun dönemli ekonomik planları ihtiva edecek bir stratejik planın altyapısının oluşturulması hedefleniyor.
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