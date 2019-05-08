Vodafone Telsim, KKTC’nin ilk canlı 5G deneyimini gerçekleştirdi.

Vodafone Telsim, 5G'yi deneyimletmek amacıyla, Lefkoşa’daki genel merkez binasından bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet Lideri Ulusal Birlik Partisi Başkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, milletvekilleri ve gazeteciler katıldı.

5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi, Vodafone Telsim’in üstün altyapısıyla birleşince konuklar, etkinlikte bulunan 4K UHD Canlı Yayın, online komutları aktarabilen robot ve Sanal Gerçeklik için kurulmuş deneyim alanında ilk kez 5G teknolojisini canlı deneyimleme fırsatı buldu.

NAMİ: TEKNOLOJİK VE DİJİTAL DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK ÖNEMLİ

KKTC Telsim ile birlikte enerji verimliliği alanında işbirliği yaptıklarını ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, 5G testini gerçekleştiren KKTC Telsim’i tebrik etti. Kamuda maaş ödemelerinden sonra en çok giderin enerji harcaması olduğunu belirten Nami, KKTC Telsim ile bakanlık binası için enerji verimliliği sistemi kurulduğunu söyledi. Bu enerji verimliliği sisteminin tüm kamuya yayılmasının önemli olacağını ifade eden Nami, KKTC ekonomisinin gelişimi için tekenolojik ve dijital dönüşüme ayak uydurmanın önemli olduğunu belirtti.

TATAR: BÖYLE BİR TESTİN GERÇEKLEŞMESİ ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

KKTC Telsim’i ilk 5G testini gerçekleştirdiği için tebriklerini ileten UBP Başkanı Ersin Tatar, teknolojinin gelişiminin hızlı olduğunu ve bu hıza ayak uydurmanın önemli olduğunu kaydetti. Tatar, KKTC’de böylesi önemli bir testin gerçekleşiyor olmasınında, ülke açısından ve gelişimine katkı sağladığı için ayrıca önem taşıdığını vurguladı.

BAĞZIBAĞLI: GEREKLİ ALTAPININ OLUŞMASI ÖNEMLİ

KKTC’nin teknolojk gelişmelerden geri kalmaması ve dünya standartlarına uygun hareket edebilmesi için gerekli alt yapının oluşmasının önemine vurgu yapan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, fiber kabloların bütün evlere ulaşmasının önemli olduğunu kaydetti. Artık insanların birbiri ile değil, nesnelerin interneti olarak adlandırılan, makinelerin haberleştiği bir sürece girildiğini söyleyen Bağzıbağlı, KKTC’de altyapı sistemlerin oluşmasının önemli olduğunu bunun içinde ihale süreceğinin başlayacağını söyledi. Bağzıbağlı, 5G testini gerçekleştiren KKTC Telsim’e tebriklerini iletti.

BÜRÜNCÜK: 5G İNSANLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, lansmanda yaptığı konuşmada, KKTC Telsim’in 5G testinin yapımı için kendilerine başvurduğunu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın da onayı ile birlikte gerekli izinlerin verildiğini belirtti. 5G’nin insanların hayatını kolaylaştıracağını belirten Bürüncük, KKTC Telsim’e 5G testini gerçekleştirdiği için tebriklerini iletti.

ALPER: BUGÜN BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Etkinlikte konuşan Vodafone Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, "Vodafone Grup Şirketleri olarak, bulunduğumuz ülkelerde dijital dönüşüm ve inovasyon konusunda birçok ilke imza attık. Bugün dünyanın en gelişmiş iletişim teknolojisi 5G’nin Kıbrıs’taki ilk demosunu yaparak da sizlerle bir ilki gerçekleştiriyoruz. Vodafone Telsim olarak 5G kabiliyetlerimizle yakın gelecekte KKTC’de günlük hayatı kolaylaştırıp, refahı artırmayı, sizleri yarınlara hazırlamayı amaçladık. Vizyonumuz, Kuzey Kıbrıs’ın geleceğine en fazla katkı sağlayan operatör olmaktır. " dedi.

ALİUSTA: 3G İLE 1.5 SAATTE İNDİRİLEN VERİ, 5G İLE 1 DAKİKADA İNDİRİLEBİLECEK

Vodafone Telsim Teknoloji Bölüm Başkanı Ayhan Aliusta, şunları söyledi: "5G Sabit Kablosuz Erişim (Fixed Wireless Access) altyapısını kullanarak 5G hızında düşük gecikmeyle deneyimliyoruz. 5G teknolojisi öyle bir hız ki; 3G ile yaklaşık 1,5 saatte indirilebilen bir veriyi 4G ile 10 dakikada indirebilirken, 5G’de bu süre 1 dakika seviyesine iniyor. Ayrıca hızın yanında bekleme süresi de kısalıyor. Örneğin arama motorunda yaptığımız bir aramanın bekleme süresi 50 ms iken 5G teknolojisiyle bu süre 1 ms seviyelerine kadar inmektedir. Vodafone Telsim olarak dijitalleşmeyle birlikte hayatı kolaylaştıran geleceğin çözümlerini sunmaya devam edeceğiz."

Vodafone yetkilileri, akıllı ev çözümleri, akıllı belediye, akıllı tarım gibi çözümlerin 5G teknolojisiyle çok daha etkin kullanılabileceğini, bu çözümlerin adaya çok daha fazla değer katarak, teknolojik ve finansal gelişimler sağlayacağını da dile getirdi.