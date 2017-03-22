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Vodafone'dan Beşiktaş'a 8 milyon euroluk destek!

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Vodafone'dan Beşiktaş'a 8 milyon euroluk destek!
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kalan ve Fransız ekibi Lyon ile eşleşen Beşiktaş’ta, kulübün sponsorları maddi destek için kesenin ağızını açma hazırlığına girdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne oynadığı başarılı maçlarla dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlı takımın bu performansını başta Vodafone olmak üzere birçok sponsorun ödüllendirmeyi düşündüğü iddia edildi. Beşiktaş’ın başarısı sayesinde hem stadın isminin hem de forma göğüs reklamının daha fazla gündeme gelmesinden memnuniyet duyan Vodafone’un, Avrupa Ligi’nde yarı finale kalınması durumunda bir transfere maddi destek verebileceği ortaya çıktı.

 


Stockholm’deki finale gidilmesi durumunda kesin olarak Beşiktaş’a maddi destek sağlayacak olan Vodafone, yarı finale kalınması durumunda bile siyah-beyazlı kulübe 5 ile 8 milyon euro arasında yıldız futbolcu transferinde kullanılması için katkı vermeyi planlıyor. Vodafone’un İngiltere’deki merkezinden gelen haberlere göre dünya çapındaki firmanın, sadece futboldaki başarısından değil, sponsorlara verdiği sözleri tutmasından dolayı da Beşiktaş’a maddi katkı sağlamayı düşündüğü ifade edildi.

Yeni imzalar yolda

Beşiktaş’ın ana sponsoru olan Vodafone’un yanı sıra diğer şirketlerin de siyah-beyazlı kulüple sözleşme yenilemeyi düşündüğü aktarıldı. Bu kapsamda şirket yetkililerinin önümüzdeki sezonlar için Başkan Fikret Orman’la görüşmeler yapmaya başladığı kaydedildi.

145 milyon dolar kaynak aktardılar

Beşiktaş Kulübü ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ, 20 Ağustos 2013 tarihinde Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmıştı. Dev anlaşma kapsamında Vodafone Arena’ya 15 yıllığına ismini veren şirket, 3+2 sezon için de forma göğüs reklamı sponsoru olurken, siyah-beyazlı kulübe toplamda 145 milyon dolar ödeyeceğini duyurmuştu. Beşiktaş ve Vodafone forma göğüs reklamı anlaşmasını geçen ay 10 milyon dolar artı KDV karşılığında iki sezon daha uzatmıştı.

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