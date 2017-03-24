Volkan Demirel için takipsizlik kararı

Kaleci Volkan Demirel hakkında, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri arasında oynanan basketbol maçı sırasında, hakaret içerikli tezahürat yaptığı iddiasıyla resen başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca verilen takipsizlik kararında, Demirel'in 26 Ocak'ta Fenerbahçe-Galatasaray kulüpleri arasında oynanan basketbol müsabakası esnasında hakaret içerikli tezahürat yaptığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Takipsizlik kararında, Demirel'in üzerine atılı suçun 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi'ne Dair Kanun'un 14. maddesinde tanımlandığı ve yalnız adli para cezası gerektirdiği, Türk Ceza Kanunu'nun 75. maddesine göre de ön ödemeye tabi olduğu kaydedildi.

Şüpheli Demirel'in de usulüne uygun yapılan tebligat kapsamında yasal süre içinde ön ödeme bedelini ödediği ifade edilen takipsizlik kararında, bu nedenle hakkında söz konusu suçtan kovuşturma yapılmasına olanak kalmadığı belirtildi.

Takipsizlik kararında, bu kapsamda şüpheli Volkan Demirel hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.