Volkan Demirel: Özür dilesin, yoksa ben otobüsten alıp özür diletmesini bilirim

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u konuk ettiği ve 10 kişi kaldığı maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Volkan Demirel, Trabzonspor’un teknik ekibinde yer alan bir ismin maç sonrası soyunma odası koridorlarında kendisine sataştığını belitti.

Volkan Demirel, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Belki oynamadığım bir maçın ardından buraya gelemem kimilerine saçma gelebilir. Bence de saçma ama anlatmak istediğim bir şey var. Biz kendi derdimize düşmüş bir takımız şu anda. Kimse bize dil uzatamaz. Biz hâlâ Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biriyiz. Trabzonspor’un analizcisi midir, tercümanı mıdır nedir, soyunma odasına giderken bana arkamdan laf söylüyor. Gelsin benden özür dilesin. Yoksa ben otobüsten alıp özür diletmesini bilirim. Belki de o doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek. Burası Fenerbahçe! Herkes haddini bilecek! Herkes haddini bilsin. Fenerbahçe’ye kimse dil uzatamaz!”