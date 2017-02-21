Volkan Demirel'e büyük şok!

15 yıldır aralıksız Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel için sarı lacivertli yönetim flaş bir karar aldı.

Fenerbahçe'de bir devir kapanıyor. Yönetim, 15 yıldır aralıksız sarı lacivertli formayı giyen kaptan Volkan Demirel ile sözleşme uzatmama kararı aldı. 36 yaşındaki kaleciyle sezon sonu yollar ayrılıyor.

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarını kahreden ve şampiyonluk şansını çok büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe'de taşlar da yerinden oynamaya başladı.

Gelecek sezon takımda radikal bir değişim planlayan sarı lacivertli yönetim, kaptan Volkan Demirel ile ilgili flaş bir karar aldı.

Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Pierre Webo, Egemen Korkmaz, Gökhan Gönül gibi yaşı ilerlemiş isimlerle sözleşme yenilemeyen Kanarya'da bu kervana kulübün son dönemdeki en sembol ismi Volkan Demirel de ekleniyor.

Yönetim son yıllarda performansıyla çok eleştirilen 36 yaşındaki tecrübeli kalecinin sezon sonu bitecek kontratını uzatmama kararı aldı. Aralıksız 15 yıl sarı lacivertli formayı giyen kaptan Volkan Demirel'e gelecek sezon Fenerbahçe kalesi teslim edilmeyecek ve Kanarya'da bir devir sona erecek.

FARKLI BİR GÖREV TEKLİFİ

Başkan Aziz Yıldırım'ın da kulübün mihenk taşlarından biri olan Volkan Demirel ile sözleşme yenilenmemesi kararına katıldığı öğrenildi.

Sarı lacivertli yönetimin daha önce Emre Belözoğlu'na yapıldığı gibi tecrübeli file bekçisine de kulüpte saha dışında bir görev teklif etmeyi düşündüğü ifade edildi. Volkan, Fenerbahçe'ye 2002-03 sezonunda Kartalspor'dan transfer olmuştu.