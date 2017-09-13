Volkan Gazetesi iddiası Eroğlu yeni hükumet kurdurmaya çalışıyor

Özgür Volkan Gazetesi 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun yeni bir hükumet kurdurmak için harekete geçtiğini iddia etti.

Özgür VOLKAN Gazetesi'nin iddiasına göre,

"2013 Haziranında istifalar marifetiyle tek başına UBP iktidarına son veren 3. Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu’nun, kurdurduğu CTP-DP-TDP Hükümetinin bir benzeri senaryoyu devreye sokmaya çalıştığı iddia ediliyor. " dendi.

Gazete iddiasını bugün manşetinden de okuyucularına duyurdu.

DP HÜKÜMET UBP MUHALEFET OLMALI

Özgür Volkana konuşan siyasi kaynaklar planlanan operasyonun başarıya ulaşabilmesi için UBP’nin muhalefette DP’nin ise iktidarda olduğu bir seçim hükümetiyle seçime gitmesinin şart olduğunu ve bu bağlamda Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un kaosa oynayacak kişi olarak hükümeti eleştirmeye başlamasının da bunun fitili olduğunu belirttiler.