Volkan konak'tan İmamoğlu'na: "Er ya da geç hak ettiğini alacaksın. "

Gerçek Karadeniz insanı Atatürkçüdür, vatanseverdir, inatçıdır, merttir.
Asla hak yemez, hakkını da yedirmez.
Daima güleceğiz sevgili dostum.
Er ya da geç hak ettiğini alacaksın.
@ekrem_imamoglu #HerŞeyÇokGüzelOlacak
Gerçek Karadeniz insanı Atatürkçüdür, vatanseverdir, inatçıdır, merttir. Asla hak yemez, hakkını da yedirmez.— Volkan Konak (@VolknKonak) 7 Mayıs 2019
Daima güleceğiz sevgili dostum. Er ya da geç hak ettiğini alacaksın. @ekrem_imamoglu #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/RVlepv855S
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