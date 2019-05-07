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Volkan konak'tan İmamoğlu'na: "Er ya da geç hak ettiğini alacaksın. "

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"Gerçek Karadeniz insanı Atatürkçüdür, vatanseverdir, inatçıdır, merttir."
Volkan konak'tan İmamoğlu'na: "Er ya da geç hak ettiğini alacaksın. "

Gerçek Karadeniz insanı Atatürkçüdür, vatanseverdir, inatçıdır, merttir.

Asla hak yemez, hakkını da yedirmez.

Daima güleceğiz sevgili dostum.

Er ya da geç hak ettiğini alacaksın. @ekrem_imamoglu #HerŞeyÇokGüzelOlacak

 

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