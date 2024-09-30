Volkan'dan Tatar'a "Lefkoşa'da Aslan New York'ta Fare!"

Volkan gazetesinden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a eleştiri geldi.
Gazete Tatar'ın 3'lü gayri resmi yemeği kabul etmesini "Lefkoşa'da Aslan New York'ta Fare!" başlığı ile duyurdu.
Milliyetçi çizgisi ile bilinen Volkan'ın başlığı dikkat çekti.
Volkan gazetesinden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a eleştiri geldi.
Gazete Tatar'ın 3'lü gayri resmi yemeği kabul etmesini "Lefkoşa'da Aslan New York'ta Fare!" başlığı ile duyurdu.
Milliyetçi çizgisi ile bilinen Volkan'ın başlığı dikkat çekti.
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