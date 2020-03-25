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Volkswagen sosyal mesafeye dikkat etmek için logosunu ayırdı

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Volkswagen sosyal mesafeye dikkat etmek için logosunu ayırdı
Volkswagen sosyal mesafeye dikkat etmek için logosunu ayırdı

Volkswagen, Koronavirüs'le mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekmek için logosunu ayırdı. Otomobil devi, konuyla ilgili çeşitli görsel içerikler oluşturarak bu görselleri Instagram ve YouTube gibi platformlar üzerinden paylaştı.

Volkswagen'in logosunda bir adet "W" bir adet de "V" harfi bulunuyor ve bu harfler üst üste yerleştiriliyor. Volkswagen, sosyal mesafenin önemini gösterebilmek için logosundaki iki harfi birbirinden ayırdı. 

Otomobil devi, verdiği sosyal mesajlarda genellikle birlikteliğe değiniyor. Videonun sonlarına doğru da insanlar arasındaki mesafenin korunması gerektiği vurgulanıyor ve ardından da Volkswagen'in logosu yukarıda gördüğünüz hale bürünüyor.

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