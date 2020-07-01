Volkswagen Türkiye'ye fabrika kurmaktan vazgeçti

Alman otomotiv devi Volkswagen Türkiye'de yeni bir fabrika kurma planından vazgeçtiğini duyurdu. Volkswagen yetkilileri çarşamba günü yaptığı açıklamada karara gerekçe olarak 'Covid-19 krizinin otomotiv sektöründe yol açtığı çöküşü' gösterdi. Volkswagen sözcüsü "Covid-19'un ortaya çıkması ile birlikte otomobil sektöründe değişiklik yaşanıyor" dedi.

Manisa'da kurulması beklenen fabrikanın yaklaşık 4 bin kişilik istihdam sağlaması bekleniyordu.

Daha önce, yeni fabrikası için tercihini Türkiye'den yana kullanan fakat Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yatırımını erteleyen Volkswagen Tepe Yöneticisi Herbert Diess "insanlar öldürüldüğü sürece bir savaş alanının yanı başına kazma vurmayacağız," açıklamasında bulunmuştu.

300 bin adet yıllık kapasiteye sahip olan 1,3 milyar euro değerinde tesis, 2022 yılından itibaren Volkswagen Passat ve Superb'i üretecekti.

Covid-19 salgını genel anlamda otomobil sektörüne ağır darbe vurarak yeni araç satışlarını düşürdü.

Volkswagen'in planı daha önce Almanya'da sendikaların tepkisine yol açmıştı.

St Gallen Üniversitesi'nde çalışan ekonomi uzmanı Ferdinand Dudenhöffer otomobil sektörünü vuran krizin Almanya'da uzun vadede 100 bin kişinin işsiz kalmasına yol açabileceğini söyledi.

Fransız otomobil firması Renault dünya genelinde yaklaşık 15 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor.