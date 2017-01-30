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Volkswagen'in 600 bin aracı geri çağıracağı iddia edildi

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Volkswagen'in 600 bin aracı geri çağıracağı iddia edildi
Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW), ABD’de satışa sunulan yaklaşık 600 bin aracı çeşitli teknik sorunlar nedeniyle geri çağıracağı öne sürüldü

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW), ABD’de satışa sunulan yaklaşık 600 bin aracı çeşitli teknik sorunlar nedeniyle geri çağıracağı öne sürüldü.

Alman basınının ABD trafik güvenliği otoritesine (NHTSA) dayandırdığı haberde, birtakım teknik sorunlar nedeniyle, Volkswagen'in ABD'de yaklaşık 600 bin aracı geri çağıracağı ve bundan en fazla VW bünyesindeki Audi markasına ait araçların etkileneceği iddia edildi.

Haberde, bazı araçlarda, kaza anında hava yastıklarının açılmaması, su pompalarının aşırı ısınması ve emniyet kemerlerinde orantısız germe gibi sorunlar bulunabileceği belirtildi.

Geri çağırma işleminin gelecek ay başlayacağı kaydedilen haberde, sorunlu araç sahiplerinin ücretsiz olarak bayilerden hizmet alabilecekleri ve hatalı parçaları değiştirebilecekleri aktarıldı.

Haberde, hava yastıklarının Japon Takata firmasının üretimi olup olmadığının ise henüz açıklanmadığına işaret edildi. Takata'nın müşterileri, sorunlu hava yastıkları nedeniyle çoğu ABD'de yaklaşık 100 milyon aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan konuya ilişkin VW ve Audi'den henüz açıklama yapılmadı. 

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