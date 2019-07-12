Volodymir Chornobay ve Orazbek Yessenbayev'in kişisel resim sergileri Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Ukraynalı Sanatçı Volodymir Chornobay’in 100 Baskı resimden oluşan eserleri ile Kazakistanlı Sanatçı Orazbek Yessenbayev’in 25 eserinden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan iki ayrı serginin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, YÖDAK Temsilcisi Hasret, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Eğitim, Sağlık, Bilim ve Sanatta Öncü Adımlarla İlerliyoruz…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite Modeli ile akademik çalışmaları, araştırmaları ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm bilimsel verilerini toplum faydasına dönüştürmeyi esas aldığını söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi, dünya üniversiteleri ile yarışan, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak, akademik ve inovatif çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

2-102 yaş arası bireyler için üniversite eğitimi stratejisine uygun olarak, Yakın Doğu ve Girne Üniversitelerine ek olarak 60 yaş üzeri bireyler için “+60 Tazelenme Üniversitesi’ni” hayata geçirdiklerini anlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi olan “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi”nin de eğitim-öğretim hayatına başladığını da kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknoloji Transfer Ofisi NERITA ile tasarım tescili, paten başvuruları yapılmakta, akademisyenlerimizin daha önce başvurdukları bireysel veya ortaklı patentler de sanayi ile buluşturulma çalışmalarına devam edildiğini aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, tek sağlık konseptine uygun olarak insan, çevre ve hayvan sağlığını ayırt etmeden 5 hastane ile topluma dünya standartlarında sağlık hizmeti sunduklarını anlattı.

Sözlerinin devamında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında son 9 ayda kampüste 60’dan fazla sergi gerçekleştirildiğini, hali hazırda 9 serginin sanatseverlerle buluştuğunu ekleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Müzeler Bölgesinde 7 Müze’nin topluma kazandırılacağını söyledi.

Bakan Sucuoğlu: “ Yakın Doğu Üniversitesi ile KKTC Kader Birliği İçerisinde…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi’nde katıldığı sergi açılış sayısını unuttuğunu dile getirerek, Üniversitenin yüzyıllarda yapılan başarıları 31 yıllık bir eğitim süresine sığdırdığını belirtti.

Kurulduğu günden bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kaderi ile Yakın Doğu’nun kaderinin eşdeğer olduğunu ifade eden Bakan Sucuoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geliştikçe Yakın Doğu Üniversitesi gelişiyor, Üniversite geliştikçe ülkemiz gelişiyor. Çünkü çok rahat yurt dışında açılım yapabilecek imkânları varken tüm yatırımlarını bu adanın topraklarına yapan bir Günsel ailesi var. En büyük anlam burada yatıyor. Bu kader bu topraklarla birlikte devam edecek. Bu topraklar ileriye gidecekse Üniversite de KKTC ile birlikte yürüyecektir.

Yakın Doğu Üniversitesi Kültürel Tanınmanda Önemli Rol Üsteleniyor…

Yakın Doğu Üniversitesi’nin her hedeflenen noktaya en başarılı en hızlı bir şekilde ulaşan bir üniversite olduğunu söyleyen Bakan Sucuoğlu, kimsenin uğramadığı bir bölgede bir kasaba oluşturulduğunu söyledi. Bakan Sucuoğlu, “Altı minareli en büyük cami, üniversite blokları, yerli araba üretim fabrikası inşası, binlerce çalışan, TUBİTAK ödüllü hocalar, Nobel Ödüllü insanların üniversiteye gelmesi ile ülkemizi ileriye taşıyacak atılımlara destek vermeye devam edeceğiz. Sanat alanında da sayı ve konu itibarı ile 12 bin sanat eseriyle, ödüller almış sanatçıların sergileriyle dünya ile yarışan rakipsiz bir konuma ulaşıldı. Yakın Doğu Üniversitesi kültürel tanınmanın en önemli ve ciddi misyonu üstelenerek başarılı bir şekilde ilerliyor. Eğitim ve sağlık alanına katılan değerler de gurur kaynağımız” şeklinde konuştu.

Gümüş Anahtar Onur Ödülü Verildi…

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Ukraynalı sanatçı Volodymir Chornobay ile Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev’e Gümüş Anahtar Onur Ödülü verildi.

“Yerli Halkı İle İletişim Kurmak, Fikir Alış Veriş Yapmak, Düşünceler Paylaşmak Mutluluk Verici…”

Ödül takdimi sonrası konuşan Ukraynalı Sanatçı Volodymir Chornobay, düşünceleri, arzuları ve fikirleri ifade etme fırsatı bulmanın önemli bir faktör olduğunu belirterek, Yakın Doğu Üniversitesine yaratıcılığını sunma fırsatı verdiği için teşekkür etti.

Chornobay, “Sanatçılara bu fırsatı vermek sanatın her zaman olumlu bir sonuç verdiğinin göstergesidir. Burada olmak, yerli halkı ile iletişim kurmak, fikir alış veriş yapmak, düşüncelerimi paylaşmak beni çok mutlu etti. Bugün sizlerle birlikte açılışını yapacağımız “Organik Yapılar’’ adlı serginin üzerinde 10 senden fazla çalıştığımı vurgulamak isterim. Grafik olan çalışmalarda Serigrafi Baskı tekniği kullanıldı. Çalışmalarımı bitirdiğimde fark ettim ki birçok semboller bilinçaltçıdan veya dış dünyanın etkisi olarak çalışmalarıma yansıyor. Bugün göreceğiniz resimlerin her birinizde farklı etki bırakacağını umuyorum. Bizi bir araya getiren ve bu büyük projenin bir parçası olma şansını bize tanıyan Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Bey’e büyük bir teşekkür borçluyum. Son olarak değerli dostuma, meslektaşıma Murat Allahverdiyev e teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Gurur Veren Mutluluk…

Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev ise, büyük ve anlamlı bir projenin yaratıcısı olan Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e teşekkür ederek, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne ufak bir katkısı olmasından gurur duyduğunu belirtti.

Sergi Gezildi…

Sanatçıların konuşmalarının ardından Volodymir Chornobay ile Orazbek Yessenbayev’in farklı tekniklerle hazırladığı iki ayrı kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergiler, 19 Temmuz 2019 tarihine kadar, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.