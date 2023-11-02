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Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005” kitap tanıtım etkinliği 13 Kasım’da yapılacak

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Dr. Abdullah Korkmazhan'ın özgün kalemiyle yazılan "Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005”, Özker Özgür'ün yaşamını, mücadelesini ve Kıbrıs siyasi sahnesine katkılarını anlatıyor.
Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005” kitap tanıtım etkinliği 13 Kasım’da yapılacak

Dr. Abdullah Korkmazhan’ın yazdığı “Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005” adlı yeni kitabı için düzenlenecek olan kitap tanıtım etkinliği, 13 Kasım Pazartesi saat 18:00’de KTOEÖS Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Etkinlik, KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem’in açılış konuşmasıyla başlayacak.

Etkinlikte, Özker Özgür’ün aile fertleri ve mücadele arkadaşları, onun yaşamı, mücadelesi ve siyasi etkileri hakkında anılarını ve tanıklıklarını paylaşacaklar.

Kısa sürede ilgi gören ve okunan kitaplar sıralamasında birinciliği yakalayan kitap, yaşamı boyunca zorlu adalet yolculuğunu kararlı adımlar ile kat eden Vretçalı Özker Özgür’ü, yaşamı anlamlı ve yaşanabilir kılma arayışını, Kıbrıs siyasi yaşamındaki radikal, dönüştürücü etkisini, yaşadığı adaletsizlikleri ve ardında bıraktığı mücadele mirasını okur ve özellikle genç kuşaklar ile buluşturuyor. Belgeler, günlükler ve tanıklıklar ile kapsamlı bir Özker Özgür portresi sunan kitap, Kıbrıslıtürk toplumundaki üçüncü kuşak sol mücadelenin oluşum sürecini ve kısa tarihini de içermektedir.

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