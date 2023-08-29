Vretçallılar (Dağaşanlılar) Dayanışma Günü 2 Eylül’de yapılıyor

Vretçalılar Dayanışma Derneği tarafından verilen bilgiye göre, her yıl geleneksel olarak organize edilen ve bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Vretçallılar (Dağaşanlılar) Dayanışma Günü etkinliği, 2 Eylül Cumartesi günü Hasır Restorant - Lefkoşa’da düzenlenecek.
Vretçalılar Derneği Başkanı Mustafa Cemal’ın konuşma yapacağı etkinlikte, farklı bölgelere dağılan köylüler bir araya gelecek, eski köy anıları anlatılacak.
Etkinlik, 17.00-19.00 saatleri arasında köyün ve köylülerin resimlerinin sergilenmesi, köyle ilgili filimlerin izletilmesi ve herse İkramı ile başlayacak, 19.00-21.00 saatleri arasında ise yemek düzenlenecek.
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