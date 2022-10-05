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Vücuda egzersiz yapmış etkisi verecek hap yolda

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Bilim insanları, egzersizin vücut üzerindeki etkisini taklit edebilecek bir hap geliştirmek için çalıştıklarını açıkladılar.
Vücuda egzersiz yapmış etkisi verecek hap yolda

Yüksek kalorili bir diyetin, hücrelerin yağ depolama yeteneklerini artırdığı bir kök hücre tespitinden yola çıkan araştırmacılar, egzersizin bu etkiyi tersine çevirebileceğini buldu. Keşfin, bu kök hücreleri hedef alan ve aynı amaca ulaşan ilaçları üretmek için kullanılacağı umuluyor.

Daily Mail’in haberine göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından yönetilen araştırmanın başındaki isim, Dr. Manolis Kellis, “Egzersizin faydalı etkilerinin itici gücü olan moleküler mekanizmaları ve yüksek yağlı bir diyetin zararlı etkilerini anlamak son derece önemlidir.”

“Nasıl müdahale edebileceğimizi anlayabilir ve birden fazla doku üzerinde egzersizin etkisini taklit eden ilaçlar geliştirebiliriz.”

“Ancak bir tabletin raflara çıkması yıllar alabilir, bu nedenle şimdilik egzersiz ve sağlıklı beslenmeden daha iyi bir şey yok” dedi.

OBEZİTE GİDEREK ARTIYOR

ABD’de yaklaşık on erkekten biri ve on kadından dördü obez ve bu da sağlık sistemine yılda 173 milyar dolar civarında bir maliyet getiriyor.

Birleşik Krallık’ta her dört yetişkinden biri obez ve bu durum İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) yıllık 6,5 milyar sterline mal oluyor.

Yetkililerin sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmeye çalışmasına rağmen, rakamlar onlarca yıldır yükselmeye devam ediyor.

Uzmanlar, hap gibi yenilikçi çözümler çıkana kadar egzersizlere ve sağlıklı beslenmeye ara verilmemesi gerektiğini savunuyor.

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