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Vücudumuzda çıkan "UÇUK VİRÜSÜ"nün nasıl yayıldığı kefşedildi!

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Bir kere bulaştığı zaman tamamen vücuttan atılması pek mümkün olmayan ve olur olmadık zaman ve durumlarda tekrar tekrar ortaya çıkan uçuk virüsünün sinir sistemimizde nasıl yer edindiğine dair yeni bir bulgu keşfedildi.
Vücudumuzda çıkan "UÇUK VİRÜSÜ"nün nasıl yayıldığı kefşedildi!

Araştırmacılar elde edilen verilerin virüsün yayılması ve tedavisinde etkili olacağını düşünüyor.

Uçuğa sebep olan Herpes Simplex virüsü, deri yoluyla bulaşır ve ömür boyu tekrar edebilir. Genellikle dudak ve burun çevresinde görülse de göz, beyin ya da genital bölgelerde de görülebilir. Çoğunlukla kişisel eşyaların ortak kullanımından kaynaklanan bir bulaşıcı virüs olsa da hormonsal değişiklikler, korku ya da yoğun stres sonucunda da ortaya çıkar. Sağlıklı bir insan vücudunda kendiliğinden yaklaşık bir haftada geçse de kişiden kişiye değişiklik göstererek ciddi tedavi yöntemlerine başvurulması gerekebilir.

Herpes simplex virüsü bulaştığında sinir hücrelerinin gövdelerine yerleşir ve uygun ortam bulduğunda deride uçuğun meydana gelmesine sebep olur. ABD’deki Nortwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Okulu’ndan bir grup araştırmacı tarafından virüsün sinir hücrelerini nasıl istila ettiğine dair yeni bir araştırma yayınlandı. Araştırmacılardan Gregory Smith, virüsün sinir sistemimize girmek için izlediği bu yolu keşfetmenin, virüsün yayılmasında ve tedavisinde geliştirilecek yöntemler için çok etkili olduğunun altını çizdi.

Herpes Simplex virüsü DNA’sını sinir sistemine aktarmadan önce bağışıklık sisteminde yer edinir. Genellikle stres ya da sağlık sorunlarına bağlı uygun ortam bulduğu anda da deride içi sıvı dolu olan kabarcıklar şeklinde kendisini gösterir. Daha önce yapılan araştırmalar virüsün dynein adlı moleküllere nüfuz ederek yayıldığını göstermişti. Nature (Doğa) dergisinde yayınlanan makaleye göre uçuğa sebep olan Herpes Simplex virüsünün kinesin adlı bir proteine ulaştığı keşfedildi.

Virüsün yayılma hızı incelendiğinde, "dynein" molekülünün yanı sıra "kinesin" adlı bir proteine de ulaştığı ve bu sayede sinir sistemimize çok daha hızlı yayıldığı ortaya çıktı. Nortwestern Üniversitesi’nden immünoloji uzmanı Gregory Smith, Herpes Simplex virüsünün kinesin adlı proteine ulaşmasını engelleyerek, sinir sistemini istila etmeyen ve çok daha az tehlike yaratan bir virüse dönüşmesinin sağlanabileceğini açıkladı.

 

webtekno.

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