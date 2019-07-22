Vücudunda metal unutulan kadın: Mıknatıs yapışınca şaşkına döndüm

Fıtık ameliyatı sonrası girdiği MR'da vücudunda metal parça unutulduğunu fark eden kadın hastaneden şikayetçi oldu: Evde bel fıtığı ameliyatı olduğum bölgeyi mıknatısla kontrol ettim. Mıknatıs vücuduma yapışınca şaşkına döndüm.

Denizli’de oturan Sevgi Süllerli, 6 yıl önce bel fıtığı ameliyatı sırasında vücudunda metal parça unutulduğunu öne sürdü. 34 yaşındaki Süllerli, ilgili özel hastane ve doktor hakkında şikayetçi oldu.

Tedavi sürecinin bir parçasında üzerinde metal parça olmamasına rağmen MR cihazının sinyal verdiğini söyleyen Süllerli, geçirdiği operasyona rağmen ağrılarının devam ettiğini belirtti. Süllerli, “Üzerimde hiçbir metal olmamasına rağmen MR cihazı sinyal verdi. Bu durum bende soru işaretleri oluşturdu. Evde bel fıtığı ameliyatı olduğum bölgeyi mıknatısla kontrol ettim. Mıknatıs vücuduma yapışınca şaşkına döndüm. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptırdığımız test sonucunda ise belimde 1 santimetre boyunda metal parçası olduğu raporlandı. Bel fıtığı ameliyatında vücudumda metal parçası unutulmuş. Ağrımın sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Süllerli’nin avukatı Ali Kaya da müvekkilinin bu olay nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını dile getirerek, “Kendisi, savcılığın soruşturma kapsamında isteyeceği raporların ardından metal parçasının çıkarılması için ameliyat olacak” ifadelerini kullandı.