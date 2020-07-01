  • BIST 115.315
  • Altın 388,495
  • Dolar 6,8510
  • Euro 7,7173
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAOxford tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının insanlı denemeleri başarılı oldu

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

»
Karaman'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen röntgen filminde kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıkan Afgan A.E.'nin (27) ifadesinde, ''Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti'' dediği ortaya çıktı.
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 28 Haziran Pazar gecesi gelen A.E., karın ağrısı şikayeti olduğunu söyledi. Bunun üzerine röntgen filmi çekilen gencin kalın bağırsağında şişe olduğu görüldü. Makattan girdiği belirlenen şişe, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilen A.E., polise verdiği ifadesinde, ''Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti. Ben de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Yaşanan olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den Fransa'ya: Silah ambargosunun ihlaline göz yumuyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:17
  • TELE 1 ve Halk TV’ye beş gün ‘ekran karartma’ cezası01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:15
  • Altun: "Erdoğan'ın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı"01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:09
  • THY'de pilot maaşları yarı yarıya azalacak01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:44
  • Türkiye İngiltere’nin sınırları açmasını isterken Yunanistan giriş yasağını uzattı01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:31
  • PCR ticareti : İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi günde 4,5 milyon kazanacak!01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:06
  • Ozan Güven'den şiddet gördüğünü belirten Deniz Bulutsuz, dava açmaya hazırlanıyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:00
  • Erdoğan: 'Niçin Youtube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz?01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:36
  • Erdoğan: Sosyal medyanın düzene sokulması şart01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:30
  • Türkiye, AB'nin Seyahat Kısıtlaması Kararını Düzeltmesini Bekliyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti