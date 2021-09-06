Vücudunuzdaki benlerin çoğalma nedenleri

Vücudunuzun farklı bölgelerinde zaten var olan ya da sonradan çıkan benler, boyutları ve renklerine göre değişebiliyor.

Genetik yatkınlık, cilt problemleri, güneş hatta kozmetik ürünler gibi birçok farklı nedene bağlı olarak çoğalabilen benler, dikkate alınması gereken türden olabilir.

Siyah, kahverengi zaman zaman da kırmızı renkte benlere eller, kollar, yüz, bacak, omuz, sırt ve diğer tüm bölgelerde rastlayabilirsiniz.

Ancak gözle görülür şekilde bir artış fark ettiyseniz, nedenlerini incelemekte fayda var.

Halk arasında "saydıkça çoğalır" denilen benlerin artmasının altına yatan sebepler bambaşka...

İşte benlerinizin çoğalmasını etkileyebilecek faktörler...

BENLER NEDEN ÇOĞALIR

Cilde rengini veren melenosit hücreleri melanin adı verilen bir madde üretir. Melanin maddesi vücuda eşit şekilde dağılarak cilde renk verir. Ancak bazı zamanlarda sebebi bilinmeyen bir şekilde melanosit hücreleri bir araya toplandıklarında benler oluşur.

GÜNEŞ IŞINLARI

Vücutta çıkan benlere neyin sebep olduğu tıp dünyasında kesin olarak yanıt bulmuş bir soru değil. Bununla birlikte, birincil suçlu olarak güneşin UV ışınları kabul edilir. Cildin bu ışınlarla temas etmesi melenosit hücrelerinin artmasına yol açar. Böylece benler artar ve koyulaşır.

Yazın bilinçsizce güneşlenmek ve solaryuma girmek benlerin çoğalmasını tetikleyebilir.

GENETİK NEDENLER

Genetik nedenler; benler üzerinde etkili birer rol oynarlar. MC1R adlı gen kansere neden olabilen etkileri içermektedir. Kızıl ve beyaz tenli kişilerde benler gün ışığıyla kanser riski taşıyabilecek etkiler alması açısından daha zayıf olurlar o nedenle dikkatli olmalarında fayda vardır.

DİĞER FAKTÖRLER

Kilo alıp verme, bağışıklık sisteminin zayıflaması, kullanılan ilaçların yan etkisi ve hamilelik gibi faktörler de ben oluşumunda ve çoğalmasında etkili olabilir.