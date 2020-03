Vücut direncinizi artırmak için nasıl beslenmelisiniz?

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bağışıklık sistemlerini güçlendiren besinlere talep arttı. Vatandaşlara önerilerde bulunan uzmanlar , bu dönemde özellikle vitamin ve protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini söyledi.

Salgından korunmak için öncelikle vitamin ve mineral yönünden zengin beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, A, C, D vitaminleri ve minerallerden demir, selenyum ile çinko destekli bir beslenme ile bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini söylüyor.

Enfeksiyon hastalıklarında her zaman bağışıklık sistemini ayakta tutmanın önemi vurgulayan uzmanlar, bu süre zarfından taze sebze ve meyve tüketiminin oldukça fayda sağladığını hatırlattı.

"Tüm vitaminleri almalısınız"

Koronavirüse karşı insanların direncini artırması gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Necdet Yetim, bunun için 2 besin ögesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Bütün enfeksiyonlara karşı direncimizin artırılması gerekmektedir. Bunun için iki önemli madde var. Birisi vitamin, ikincisi ise yeterli miktarda protein almak.



Başta C olmak üzere tüm vitaminleri almamız gerekiyor. Özellikle C vitamininin enfeksiyonlarda direncin arttırılmasına önemli bir etkisi var, bunu herkes biliyor. Hayvansal protein tüketimi de çok önemli. Et, yumurta, süt ve ürünleri ya da balık gibi protein kaynaklı besinler tüketmeniz gerekiyor.



Günlük yiyeceğimizde en az vücut ağırlığınız kadar protein almamız gerekiyor. Örneğin 70 kilo biri 70 gram protein almalı. 70 gram protein almak için de en az 150-200 gram et tüketmeniz gerekiyor. Vitamine dönersek en çok meyvelerde ve yeşil sebzelerde var. bu nedenle Taze bir şekilde bol miktarda meyve ve sebze de tüketmeliyiz."

"Günde 5 öğün meyve sebze tüketilmeli"

Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ise, "Beslenme bu dönemde çok önemli. Günde 5 öğün meyve sebze tüketilmesi faydalı. Özellikle kırmızı turuncu yeşil yapraklı sebzelerin tercih edilmesi gerekir. Bir diğer önemli nokta bağırsak sağlığımızın korunması.



İyi bir bağırsak sağlığı için önemli bir faktör. Bu yönden de gün içinde probiyotikten zengin besinleri tüketmek gerekir. Aynı zamanda C vitaminlerini tüketmemiz önemli. Bunun yanı sıra demir alımı, çinko alımı önemli. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta sıvı tüketimi. Günde 8 bardak önerimiz. Çeşitli bitki çayları da kullanabiliriz dönemde" dedi.