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Vücut geliştirme şampiyonu Cedric McMillan 44 yaşında öldü

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Amerikalı vücut geliştirme şampiyonu Cedric McMillan öldü. 44 yaşındaki sporcu, bir süre önce geçirdiği trafik kazasının ardından kalp rahatsızlıkları ve Covid-19 gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Vücut geliştirme şampiyonu Cedric McMillan 44 yaşında öldü

Amerikalı vücut geliştirme şampiyonu Cedric McMillan öldü. 44 yaşındaki sporcu, bir süre önce geçirdiği trafik kazasının ardından kalp rahatsızlıkları ve Covid-19 gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu ve Ulusal Muhafızlar'da uzun süreli tecrübesi olan McMillan, kıdemli bir sporcu ve prestijli Arnold Classic müsabakasının 2017 galibiydi.

Ölümü, sponsoru Black Skull USA tarafından doğrulandı ancak nedeni kamuoyuna açıklanmadı.

McMillan ABD'de son bir yılda ölen üçüncü vücut geliştirme sporcusu oldu.

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