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Vücut Tipinize Uygun Egzersizler ve Beslenme Planı

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Vücut Tipinize Uygun Egzersizler ve Beslenme Planı
Neden bazen doğru beslenmemize ve deli gibi egzersiz yapmamıza rağmen vücudumuzu şekillendiremiyoruz?

Beslenme uzmanı Barbara Schmidt bu konuya şu şekilde açıklık getiriyor: Kadınlar 4 vücut tipinden oluşuyor ve her birine farklı şekilde yaklaşılması gerekiyor.

İşte bu 4 farklı vücut tipine uygun beslenme ve egzersizler:

1. Dikdörtgen Vücut Tipi: **

 

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Bu tipler dengeli üst ve alt bedenlerinin yanı sıra, uzun kol ve bacaklarla belli belirsiz bir bel kavisine sahiptir. Bu vücut tipinde olanlar genellikle zayıftırlar.

Egzersiz:

Dikdörtgen vücut tipine sahip olanlar, "power training" adı verilen egzersiz planını yapmalıdırlar. Bu, tüm vücudu çalıştıran bir egzersiz türüdür ve vücudunuzdaki her kasa hitap eder. Sonucunda ise kaslarınızın daha fazla belirginleşmesine ve bel/karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanıza yardımcı olur.

Beslenme:

Dikdörtgen vücut tipleri için en uygun beslenme, zengin bir kahvaltıdan ve karbonhidrat açısından fazla, protein açısından az bir akşam yemeğinden geçer.

Dikkat edilmesi gereken yiyecekler:

Süt, tatlılar, hamur işleri ve çiğ yemekler.

2. Armut Vücut Tipi:

 

 

Alt vücuda oranla daha ince bir üst vücuda sahip olanların; dar omuzları, kavisli belleri ve geniş kalça-basenleri, belirleyici özelliklerindendir.

Egzersiz:

Bu tip vücuda sahip olanlar aktif sporları tercih etmelidir. Özellikle açık hava sporları ve sprint (koşu tipi) de bunlara ek olabilir. Bunun dışında bölgesel zayıflatan pilates gibi benzeri aktiviteleri de yapabilirler. Egzersiz zamanlarını, sabah erken ya da akşam üzeri tercih etmelilerdir.

Beslenme:

Beslenme konusunda meyveleri, yağsız proteinleri ve sebzeleri tercih etmeliler.

Dikkat edilmesi gereken yiyecekler:

Krema, tereyağı, soslar, çikolata, nişastalı ürünler, makarna ve sirke.

**3. Kum Saati Vücut Tipi:

 

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Dengeli alt ve üst bedenin yanında, geniş omuzların ve kıvrımlı bir belin belirleyici olduğu “Kum saati” diye tabir edilen vücut tipine sahiptirler.

Egzersiz:

Bu tip vücuda sahip olanlar grup, açık hava ya da dans sporlarını yapabilirler. Egzersiz saatlerini genelde akşam üzeri tercih etmelidirler.

Beslenme:

Yeşil sebzeler, düşük yağlı havyansal proteinler, süt ve süt ürünlerini tercih etmelidirler.

Dikkat edilmesi gereken yiyecekler:

Meyve, ekmek, alkol, kafein ve şeker.

4. Elma Vücut Tipi:

 

 

Üst vücudun alt vücuda oranla daha kalın ve geniş olduğu, bacakların oldukça ince, bel kıvrımının ise fazla olmadığı vücut tipidir.

Egzersiz:

Jogging, aerobik, kayak ve yüzme, bu vücutlar için yapılabilecek en uygun sporlardır.

Beslenme:

Beslenme olarak vejetaryen bir diyet takip etmelidirler.

Dikkat edilmesi gereken yiyecekler:

Krema, tereyağı, soslar ve çikolata.

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