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Vücutta Oluşan Ödeme Dikkat!

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Ödemden Kurtulmak İçin Tarif!
Vücutta Oluşan Ödeme Dikkat!

Vücuttaki bazı dokularda anormal sıvı birikmesi sonucu oluşan şişkinliktir. Vücudun genelinde oluşabileceği gibi uzuvlarda da oluşabilir. Başka bir tanım ile kılcal damar deliklerinden kanın sıvı kısmı dışarıya fazla geçtiğinde, hücre içi ve hücre dışı sıvının ozmatik basıncı ayarlanamadığında oluşur. 

Uzun süre ayakta durmaktan veya oturmaktan oluşan ödemler geçicidir ve tedavi gerektirmez. Ödem, ayakta çalışan kişilerde ve yaşlılarda yaygındır. Çünkü hareketsizlik neticesinde döngü sağlanamaz ve uzuvlarda su birikir. Kadınlarda mensturasyon dönemlerinde veya hamilelikte ödem gelişebilir. Bir de dolunay zamanlarında beden de ödem oluşur. Ay dünyadaki ve bedendeki suları da temsil ettiğinden bu zamanlarda da vücutta ödem oluşur. 

Sadece bu sebeplerden oluşmaz ödem, ilaçlar, yeterli su içmeme, tuzu fazla kullanma, alkol tüketimi sonrası da bedende ödem olur. Ödem, konjestif kalp yetmezliği, böbrek hastalığı veya siroz gibi bir hastalıkların belirtisi de olabilir. Her ödeme masum bakılmamalı ve hekim ile görüşmeden kimsenin ilacı kullanılmamalıdır. Bazı ödeme sebep olacak şöyledir;

· Ödem bazı ilaçların yan etkisiyle de gelişebilir örnek olarak (tansiyon ilaçları, anti-inflamatuar ilaçlar, steroid ilaçlar, doğum kontrol hapları, östrojen içerikli ilaçlar) 

· Yanıklar 

· Kilolu olmak 

· Dengeli beslenmemek 

· Tuzu fazla tüketmek 

· Alkol kullanmak 

· Hareketsiz yaşam 

· Mensturasyon döngüleri 

· Hamile olmak 

· Kilolu olmak, 

· Ameliyat sonrası 

· Spor yapıp yeterli sıvı almamak 

· Yüksek rakımlı yerde yaşamak 

 

Hangi Hastalıklar Ödeme Sebep Olur? 

· Konjestif kalp yetmezliği 

· Böbrek hastalıkları 

· Alerjiler 

· Siroz 

· Albumin eksikliği (kandaki protein) 

· Siroz 

 

Ödemli Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız? 

· Gözleriniz her zamankinden şişse 

· Ellerininiz her zamankinden şiş ise yüzükleriniz olmuyorsa 

· Ayaklarınız şiş ise, ayakkabınız sıkıyorsa 

· Rahat nefes alamıyorsanız 

· Cildiniz parlak ve gerginse 

 

Bununla birlikte; Ödemli bölgeye basılı tutup birkaç sn sonra bıraktığınızda cilt hemen eski haline dönmüyor ve çukur oluşuyorsa ödemlisinizdir. Tıbbi boyutta ödem için hekiminizin teşhisi ve tedavisi dışında ilaç kullanmayın, içecek içmeyin. Ancak bedeninizde oluşan ödem yukarıda saydığımız sebepleri uyguladığınızda oluşmuyorsa sakin olun, yeterli ve dengeli sıvı tüketmiyorsunuz demektir. Tuzu azaltın, hayatınıza hareket katın, beslenmenize dikkat edin, alkolü azaltın ki kullanmayın ödeminiz oluşmayacak veya oluşan ödemleriniz hızla yok olacaktır. 

Peki bunlar dışında ne içerseniz bedeninizi fazla sıvıdan arındırırsınız. 

 

İşte size muhteşem ödem attırıcı tarif! 

1.5 litre su içerisine; 

15-20 adet kiraz sapı 

Bir tutam mısır püskülü 

1 adet çubuk tarçın 

Tüm hepsini 10 dk kaynatıp demleyin. Süzüp gün içerisinde yemeklerden 1 saat sonra içebilirsiniz.  

Not; Tanı konulmuş rahatsızlığı olanlar hekimlerine danışmadan kimsenin listesini uygulamasınlar. 

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