Vücuttan nikotini atıyor!

Yazın vazgeçilmez meyvesi kirazın vücuda yararları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Ferdi Öztürk, hastalıkların tedavisinde kullanılan ve koruyucu meyve olan kirazın en özel 7 faydası...

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

100 gram kiraz ortalama 14-15 adettir ve 65 kaloriye tekabül etmektedir. A vitamini, potasyum içeriği ve lif açısından zengin olmasının yanı sıra antioksidan içeriği de yüksektir.

GUT HASTALIĞI TEDAVİSİNDE ETKİNDİR

Halk arasında zengin hastalığı olarak bilinen gut hastalığı, kandaki ürik asit yüksekliğinden kaynaklanır. Yüksek ürik asit özelliklerde vücutta ayak başparmağında, eklemlerde birikerek ağrı ve şişkinliğe sebep olur. Kiraz kanda yüksek olan ürik asitin dışarı atılmasını ve kanda dengelenmesine yardımcı olarak eklem hastalıkları, Gut hastalığı tedavisinde önemli rol oynar.

VÜCUTTAN NİKOTİN ATAR

Sigara içen bireylerle nikotin hızlıca akciğerlere ulaşır ve kana karışır. Nikotin bağımlılık yapan keyif verici bir maddedir. Günde 1 porsiyon kiraz nikotinin vücuttan atılmasını sağlar ve içeriğinde ki flavonoidler sayesinde hücre duvarının zarar görmesini engelleyerek vücutta ki zehri temizler.

BÖBREK DOSTU

Kirazda bulunan Kinik asit böbreklerin taş ve kum yapmasını önleyebilir veya oluştuysa daha rahat kum dökülmesine yardımcı olur.

KABIZLIK TEDAVİSİNDE ETKİNDİR

Lif açısından zengin olan kiraz sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık ve şişkinlik problemi olan hastalara yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTAR

Kiraz meyvesi fitokimyasallar açısından zengindir, antioksidan bir meyvedir.