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Vudalı: Sağlık sistemi hazır olmadan tedbirleri gevşetme kararı riskli

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Vudalı: Sağlık sistemi hazır olmadan tedbirleri gevşetme kararı riskli
Vudalı: Sağlık sistemi hazır olmadan tedbirleri gevşetme kararı riskli

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Vudalı Kovid-19 enfeksiyonunun tüm dünyada hızla yayılmaya devam ettiğine işaret ederek, etkin aşının bulunmaması halinde enfeksiyonun popülasyon koruma eşiğine gelene kadar yayılmaya devam edeceğini vurguladı.

Dr. Vudalı açıklamasında, bir kişinin ortalama 3 kişiyi hasta edeceği kabul edilirse popülasyon koruma eşiğinin yüzde 67 olduğunu belirterek, “bu hastalık ancak toplumun yüzde 67’sinin bağışıklanması ile önemli ölçüde durma noktasına gelebilecektir” dedi.

Avrupa İlaç Ajansı’nın, Kovid-19 için bir aşının onaylanmasının ve yaygın kullanıma sunulmasının en az bir yıl alabileceğini bildirdiğine dikkat çeken Dr. Emre Vudalı, “Bu bilgiler ışığında Kuzey Kıbrıs’taki hasta sayısına bakıldığı zaman toplumun bağışıklanması için hedeften çok uzakta olduğumuz görülmektedir. Günümüzde toplumsal ve bireysel olarak aldığımız önlemler bize iki şey kazandırmaktadır: Bir tanesi sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak,
ikincisi ise sağlık sistemimizin kapasitesini artırıp bu salgına karşı hazırlıklı olabilmektir. Yapılabilecek hazırlıklar ise hastanelerimizin izolasyon oda kapasitesinin artırılması, normal yatak kapasitesinin artırılması, yoğun bakım yatak kapasitesinin artırılması, kişisel koruyucu ekipman sayısının yeterli sayıda tutulması, tedavide kullanılan ve yeni bilgiler ışığında güncellenmiş ilaçların sağlanması, mekanik ventilatör ve oksijenizasyon altyapısının hazırlanması olarak sıralayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Dr. Vudalı, Sağlık Bakanlığı’nın sürveyans stratejisini oluşturması, yeterli PCR tanı kapasitesini sağlaması, vaka araştırma ekibi ve temas takibi ekibini oluşturmasının hastalığı takip edebilmek ve yayılımını kontrol altında tutabilmek için elzem olduğunu vurguladı.

Dr. Emre Vudalı, “günümüzde pandemi hastanesi bile kararlaştırılamamışken toplumsal olarak aldığımız önlemleri gevşetmenin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Toplumun tüm kesimleri olarak büyük bir fedakarlıkla kazandığımız bu zamanı, sağlık sistemini ve pandemi hastanelerimizi hazır hale getirebilmek için değerlendirmemiz gerektiği yönündeki önerimizi yineliyoruz” dedi.

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