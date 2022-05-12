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Vuhan’da Covid’i atlatan hastaların çoğu belirtileri hâlâ yaşıyor

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Dünyada 6 milyondan fazla ölüme yol açan Covid-19’un ilk görüldüğü Çin’in Vuhan kentindeki bir araştırma, uzun Covid’le ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.
Vuhan’da Covid’i atlatan hastaların çoğu belirtileri hâlâ yaşıyor

Covid-19'un dünyada ilk görüldüğü ilk yer olan Çin'in Vuhan kentinde, salgın nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların yarısında 2,5 yıl sonra hâlâ semptomlara rastlandığı bildirildi.

Vuhan'da yürütülen en kapsamlı Covid-19 takibi araştırması, hastaların büyük bölümünün enfeksiyon kaptıktan 2,5 yıl sonra semptomlardan en az birini yaşamaya devam ettiğini ortaya koydu. Sonuçları Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, fiziksel ve zihinsel sağlık zamanla düzelse de hastanede Covid tedavisi görenlerin çoğunun sağlığı diğer nüfusa göre daha kötü durumda.

HALSİZLİK, KAS AĞRISI, UYKUSUZLUK…

Araştırmada, pandeminin başında virüsü ağır belirtilerle yaşayan ve Vuhan'daki Jin Yin-tan Hastanesi'nde tedavi gören 1192 kişinin durumu incelendi. Yürüme testi, laboratuvar incelemeleri ve bir anketi içeren araştırmada, katılımcıların yüzde 55'i iki yıl sonra özellikle halsizlik ve kas ağrısı gibi Covid belirtilerinin sürdüğünü kaydetti.

10 kişiden biri de sağlık durumları nedeniyle işe geri dönmediklerini belirtti. Uyuma güçlüğü, baş dönmesi ve eklem ağrısı da en sık rastlanan uzun Covid belirtileri arasında yer aldı.
Covid'i atlatan hastalarda anksiyete ve depresyon oranları da daha yüksekti.

UZUN COVİD ARAŞTIRMALARI SINIRLI

“Uzun Covid” olarak bilinen uzun süreli Covid-19 etkilerinin boyutu bilim dünyasında da henüz tam olarak bilinmiyor. İyileşen Covid-19 hastalarının genel sağlık durumuna yönelik araştırmalar da çoğunlukla sınırlı kaldı.

Araştırma ekibinin başındaki Çin-Japon Dostluk Hastanesi'nden Profesör Bin Cao, “Elde ettiğimiz bulgular Covid-19'dan kurtulanların bir kısmının tam olarak iyileşemediğini gösteriyor” dedi. Cao, aşıların, ortaya çıkan yeni tedavi yöntemlerinin ve Covid varyantlarının hastalığın seyri üzerindeki etkisinin daha fazla incelenmesi gerektiğini ifade etti.

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