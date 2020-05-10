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Vuhan’da uzun süredir ilk kez yeni Kovid-19 vakası saptandı

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Vuhan’da uzun süredir ilk kez yeni Kovid-19 vakası saptandı
Vuhan’da uzun süredir ilk kez yeni Kovid-19 vakası saptandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Çin’in Vuhan kentinde uzun süredir ilk kez yeni bir vakanın saptandığı bildirildi.

Hubey eyaleti sağlık komisyonunun verdiği bilgiye göre Vuhan’da uzun süredir ilk kez yeni bir Kovid-19 vakası saptandı. Hastanın durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Bununla birlikte Hubey eyaletinde son 24 saat içinde hastalığın semptomlarını taşımayan 17 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Bu bölgede Kovid-19 semptomlarının görülmediği toplam 616 kişi doktor gözetimi altına kalmaya devam ediyor.

Salgının resmi olarak başladığı geçen aralık sonundan bu yana Çin’in Hubey eyaletinde 50 bin 334’ü Vuhan’da olmak üzere 68 bin 129 Kovid-19 vakası saptandı, 63 bini aşkın kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu, 4 bin 512 kişi ise hayatını kaybetti.

Çin yönetimi Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak semptomların görülmediği kişileri genel vaka istatistiklerine dahil etmeyip, ancak klinik belirtilerin ortaya çıkmasıyla doğrulanmış vaka olarak sınıflandırıyor.

Hastalığın son olarak saptandığı kişide daha önce semptomların görülüp görülmediği konusunda bilgi verilmezken, eyalet genelinde şu anda sadece tek bir yeni vaka olduğu biliniyor.

Çin genelinde ise son 24 saatte 14 yeni Kovid-19 vakası saptandı, semptomsuz 20 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi ise sağlıklarına kavuştu, hastalık sonucu ölüm saptanmadı.

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