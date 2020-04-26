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'Vuhan'daki hastanelerde tek bir Kovid-19 hastası bile kalmadı'

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki hastanelerde tek bir Kovid-19 hastası bile kalmadığı belirtildi.
'Vuhan'daki hastanelerde tek bir Kovid-19 hastası bile kalmadı'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki hastanelerde tek bir Kovid-19 hastası bile kalmadığı belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentindeki hastanelerde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı.

Mi, "Vuhanlı doktorların ve onlara yardım etmek için ülkenin her yanından gelen sağlık personelinin ortak çabaları sayesinde, 26 Nisan itibarıyla Vuhan'daki hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının sayısı sıfır oldu" dedi.

24 Nisan'da Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun verdiği bilgiye göre bölgedeki hastanelerde 47 koronavirüs hastası bulunuyordu.

Vuhan’ın yönetim merkezi olduğu Hubey eyaleti, 18 Nisan’da epidemiyolojik düzeyi düşük bölge ilan edilmişti.

Vuhan’da, koronavirüs salgının ortaya çıktığı günden bu yana 50 binden fazla vaka tespit edilmişti. Hastaların yüzde 93’ü iyileşirken, 3 bin 869 kişi hayatını kaybetmişti.

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