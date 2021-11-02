Vurdukları av hayvanlarını sosyal medyada paylaşan 4 kişiye yasal işlem

Büyük av mevsiminin başlaması dolayısıyla, av günü vurdukları av hayvanlarını fotoğraflayıp kamuya açık bir şekilde sosyal medyada paylaştıkları tespit edilen dört kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
Büyük av mevsiminin başlaması dolayısıyla, av günü vurdukları av hayvanlarını fotoğraflayıp kamuya açık bir şekilde sosyal medyada paylaştıkları tespit edilen dört kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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